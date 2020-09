La particular dedicatoria del relator de Boca Daniel Mollo para el entrenador de Libertad Ramón Díaz

Boca se presentó en Paraguay después de casi 200 días de ausencias en citas oficiales y logró una inobjetable victoria que lo posicionó en la cima del Grupo H de la Libertadores. Fue 2-0 por los tantos de Eduardo Salvio ante Libertad en el estadio General Pablo Rojas. El Xeneize deliró con un triunfo vital que renueva la confianza en un plantel que estuvo diezmado por algunas bajas y se repuso de un contagio masivo de COVID-19. El relator que sigue la campaña del equipo Daniel Mollo le hizo sentir la derrota a Ramón Díaz, identificado con River.

A la distancia por la imposibilidad de acreditarse para vivir la acción en el estadio guaraní, Mollo le puso la voz al encuentro por Radio Cooperativa en el ciclo Boca de Selección y se llenó la boca de elogios para con el Toto, al que llamó “El Sabio Salvio” después de su primer gol. “Que no me vengan a romper las pelotas con el COVID y que Boca no entrenó. Boca tiene personalidad, tiene huevo y lo vas a respetar acá, en Paraguay o en la China”, sacó pecho el periodista luego del 1-0.

Con el segundo gol de Salvio fue por más: “No iba a llegar ni (Martín) Silva ni 20 arqueros uruguayos más. Salvio, de galera y bastón, para dar cátedra en el triunfo de Boca en Paraguay. Hoy es el Día del Profesor... Feliz día, Profesor. Un Profesor para marcar, para generar goles. Un verdadero profesor, Salvio”.

El epílogo fue dedicado exclusivamente al entrenador de Libertad, que tuvo que padecer las cargadas por su pasado e identificación con River. Mollo señalaba a Esteban Andrada como el mejor arquero del fútbol argentino, se ahogó con el tercero de Edwin Cardona que no pudo ser y con el pitazo final, deliró: “Ganó Boca. Esto es para Ramón Díaz, cambiame la música”. La cortina con la canción Soy Feliz de Ricardo Montaner mutó rápidamente al tema Astronomia del DJ ruso Tony Igy, que se popularizó en la pandemia por ser el fondo de las imágenes de los Dancing Pallbearers, un grupo de ghaneses que se caracterizan por la singularidad en los funerales, bailando con los ataúdes en sus hombros.

“Para el querido Ramón, subí la música”, se despidió Mollo. El próximo martes 29 de septiembre a las 21:30 Boca y Libertad se verán nuevamente las caras en la Bombonera por la quinta jornada de la zona. Allí alguno de los dos puede llegar a sellar el pase a octavos de final.

