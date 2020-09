US Open, día 2: épico triunfo de Andy Murray y sólido debut de Serena Williams

Andy Murray admitió que terminó con dolencias físicas tras el triunfo de este martes (USA TODAY Sports)

El ex número uno mundial Andy Murray tuvo que pelear cuatro horas y media para superar a Yoshihito Nishioka en su regreso al Abierto de Estados Unidos, donde este martes Serena Williams comenzó también con éxito la búsqueda de su 24º título de Grand Slam.

El escocés, de 33 años, remontó dos sets al japonés para imponerse 4-6, 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) y 6-4 sobre la pista Arthur Ashe, la principal del complejo de Flushing Meadows en Nueva York. “Estoy muy adolorido, necesito recuperarme rápido”, dijo quien trata de regresar al más alto nivel después de largos meses de ausencia por lesiones. Sin el apoyo de público en las gradas, consiguió encontrar la determinación para sellar el triunfo en su primera participación en un Grand Slam en los últimos 18 meses.

Por su parte, Serena Williams superó la pérdida de su primer juego de servicio en el primer set para ganar 7-5, 6-3 en un Arthur Ashe Stadium prácticamente vacío. La jugadora de 38 años persigue un séptimo título del US Open que la pondría a la altura del récord de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam.

Serena Williams quiere seguir haciendo historia (TODAY Sports)

Además, el austriaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, avanzó también a la segunda ronda por la abandono del español Jaume Munar al final del segundo set. El número 3 del mundo tenía encarrilado el triunfo al imponerse 7-6 (8/6) y 6-3 en las dos primeras mangas.

“La ausencia de ambos (Nadal y Federer) nunca es buena. Aunque soy jugador, me encanta verles jugar y competir”, dijo tras la victoria . “Y no es tan importante. No es el primer Grand Slam en el que no compiten y en unos años no estarán en ninguno (...) Hay muchos super jugadores aquí”.

El tercer cabeza de serie, el ruso Daniil Medvedev, juega más tarde ante el argentino Federico Delbonis. Novak Djokovic, miembro junto a Federer y Nadal del ‘Big Three’ que ha dominado el tenis en los últimos 15 años, avanzó el lunes a la segunda ronda al derrotar al bosnio Damir Dzumhur en tres cómodos sets.

Por su parte, el argentino Guido Pella, quien estuvo dos semanas en cuarentena por el positivo de coronavirus de su preparador físico, cayó por 6-2, 0-6, 6-3 y 6-3 ante Wolf (138) en 2 horas y 13 minutos de juego.

El Grand Slam estadounidense se juega sin público por la pandemia del coronavirus (USA TODAY Sports)

En el arranque de la jornada femenina, la española-venezolana Garbiñe Muguruza, 16° de la WTA, derrotó en dos sets a la japonesa Nao Hibino (78). La finalista en el pasado Abierto de Australia a principios de año se impuso por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 29 minutos de juego y enfrentará en la segunda ronda a la búlgara Tsvetana Pironkova.

A su vez, la joven estadounidense Sofia Kenin, quien derrotó a Muguruza en la final del Abierto de Australia, venció este martes a la belga Yanina Wickmayer por 6-2 y 62.

El Abierto, primer Grand Slam desde la reanudación del tenis tras el parón por el coronavirus, se está llevando a cabo en Nueva York en un entorno protegido para los jugadores, tanto en sus alojamientos como en Flushing Meadows.

Resultados del martes

Singles masculinos, primera ronda

Emil Ruusuvuori (FIN) - Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 3-6, 6-1, 4-6, 6-1

Casper Ruud (NOR x30) - Mackenzie McDonald (Estados Unidos) 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2

Gregoire Barrere (FRA)- Daniel (JPN) 6-3, 6-4, 3-6, 6-1

Andrey Rublev (RUS x10) - Jeremy Chardy (FRA) 6-4, 6-4, 6-3

Andrey Kuznetsov (RUS) - Sam Querrey (Estados Unidos) 6-4, 7-6 (8/6), 6-2

Karen Khachanov (RUS x11) - Jannik Sinner (ITA) 3-6, 6-7 (7/9), 6-2, 6-0, 7-6 (7/4)

Felix Auger-Aliassime (CAN x15) - Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 6-7 (7/9), 7-6 (8/6), 7-6 (8/6)

Andy Murray (SCO) - Yoshihito Nishioka (JPN) 4-6, 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 6-4

Daniel Evans (GBR x23) - Thiago Wild (BRA) 6-2, 6-1, 7-6 (7/5)

Marin Cilic (CRO x31) - Denis Kudla (EE. UU.) 6-7 (3/7), 3-6, 7-5, 7-5, 6-3

Norbert Gombos (SVK) - Radu Albot (MDA) 6-4, 6-1, 6-4

Sumit Nagal (IND) - Bradley Klahn (EE. UU.) 6-1, 6-3, 3-6, 6-1

Dominic Thiem (AUT x2) - Jaume Munar (ESP) 7-6 (8/6), 6-3, 0-0 abandono

Singles femeninos, primera ronda

Madison Keys (USA x7) - Timea Babos (HUN) 6-1, 6-1

Alize Cornet (FRA) - Lauren Davis (EE. UU.) 6-3, 1-6, 6-0

Johanna Konta (GBR x9) - Heather Watson (GBR) 7-6 (9/7), 6-12

Tsvetana Pironkova (BUL) - Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-3

Garbine Muguruza (ESP x10) - Nao Hibino (JPN) 6-4, 6-4

Katrina Scott (EE. UU.) - Natalia Vikhlyantseva (RUS) 7-6 (7/3), 6-2

Amanda Anisimova (EE. UU. X22) -Viktoriya Tomova (BUL) 7-5, 7-5

Margarita Gasparyan (RUS) -Monica Puig (PUR) 6-3, 6-7 (0/7), 6-0

Sorana Cirstea (ROU) - Christina McHale (Estados Unidos) 6-4, 7-5

Johanna Konta (GBR x9) tras Heather Watson (GBR) 7-6 (9/7), 6-1

Elise Mertens (BEL x16) - Laura Siegemund (GER) 6-2, 6-2

Sara Sorribes (ESP) - Claire Liu (USA) 6-2, 6-4

Sofia Kenin (USA x2) - Yanina Wickmayer (BEL) 6-2, 6-2

Con información de AFP