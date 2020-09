La tenista española Carla Suárez anunció que tiene cáncer y deberá someterse a quimioterapia

La tenista española Carla Suárez anunció que tiene cáncer





Una dura noticia sacudió al deporte español. En las últimas horas, la tenista Carla Suárez confirmó que tiene cáncer y deberá afrontar un tratamiento de quimioterapia durante los próximos seis meses. La deportista española de 31 años, que se ubica en el puesto número 71 del circuito profesional de la WTA, hizo el anunció a través de sus redes sociales.

“Los resultados clínicos me han confirmado la aparición de un linfoma de Hodgkin en mi cuerpo. El equipo médico me indica que la detección es temprana, su proliferación es curable y de pequeñas dimensiones. La reacción va a ser inmediata: vamos a seguir un tratamiento de quimioterapia durante los próximos seis meses”, confirmó Suárez. A raíz de la detección de dicha enfermedad, la tenista no compitió en el Masters de Cincinnati y también se ausentó del US Open en Nueva York, el segundo Grand Slam de la temporada.

En un video que subió a su cuenta de Twitter, y al mismo tiempo en un comunicado que desplegaron los medios deportivos en España, Suárez dio precisiones sobre los malestares físicos que la llevaron a consultar a los médicos por su estado. “Llevo un tiempo sin poder completar con normalidad mis entrenamientos en pista y mis rutinas de gimnasio. Al exponerme a la intensidad que exige la preparación deportiva profesional mi cuerpo viene respondiendo con una indisposición general. No he podido completar sesiones de práctica desde el pasado mes de julio”, agregó.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el tejido linfático y afecta al sistema inmunológico. Frente a este escenario, Suárez también anunció que renunciará a competir en el torneo de Roma y en Roland Garros, dos certámenes que estaban dentro de su programación para lo que restaba el 2020. “El único objetivo que tengo en estos momentos es seguir diariamente el consejo médico, quedando cualquier otra realidad en un segundo plano”.

La tenista, nacida en Las Palmas y que reside en Barcelona, alcanzó hace cuatro años su mejor posición en el ranking mundial cuando ocupó el sexto puesto. En el circuito de la WTA consiguió dos títulos en Oeiras (2014) y Doha (2016). Además, fue semifinalista en el Abierto de Francia y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia, como sus mejores resultados en los cuatro Majors del tenis mundial.

Es importante destacar que Suárez había anunciado que esta sería su última temporada como tenista profesional ya que tenía intenciones de poder ser madre.

El comunicado completo de Carla Suárez

Espero que se encuentren bien en un año que está siendo complicado para todos.

Me gustaría dirigirme a ustedes para confirmarles una buena noticia pero, por el momento, esa es una realidad que todos tendremos que esperar.

Como les comenté en semanas anteriores, llevo un tiempo sin poder completar con normalidad mis entrenamientos en pista y mis rutinas de gimnasio. Al exponerme a la intensidad que exige la preparación deportiva profesional mi cuerpo viene respondiendo con una indisposición general. No he podido completar sesiones de práctica desde el pasado mes de julio.

En los últimos días habrán observado a través de diferentes publicaciones mi ingreso en un centro hospitalario.

Hemos buscado respuestas médicas ante la aparición de estos síntomas. Las diferentes pruebas realizadas me han exigido reposo y me han impedido participar en los dos torneos organizados en Nueva York durante los meses de agosto y septiembre, como era mi ilusión después de tantas semanas fuera de la competición.

Los resultados clínicos me han confirmado la aparición de un linfoma de Hodgkin en mi cuerpo. El equipo médico me indica que la detección es temprana, su proliferación es curable y de pequeñas dimensiones. La reacción va a ser inmediata: vamos a seguir un tratamiento de quimioterapia durante los próximos seis meses.

El único objetivo que tengo en estos momentos es seguir diariamente el consejo médico, quedando cualquier otra realidad en un segundo plano.

Desde este momento les agradezco el buen trato que siempre han tenido hacia mi persona en lo profesional, les pido comprensión en el tratamiento de esta situación y espero poder saludarles lo antes posible.

Aprovecho para confirmarles que formalizaré mi baja en la fase previa del Internazionali BNL d’Italia y en el cuadro principal de Roland Garros, las dos citas que originalmente conformaban mi calendario provisional en la temporada de tierra batida.

Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero verles pronto.

