El incómodo momento del Kun Agüero cuando su hijo le preguntó de qué cuadro es: “De chico escuchaba a River”

Cada vez que el Kun Agüero se sumerge en el mundo de las consolas sus reacciones dejan algo para compartir. Fanático de la PlayStation, el delantero del Manchester City compartió un momento con su hijo Benjamín; pero lo más llamativo ocurrió cuando el joven adolescente le consultó a su padre de qué cuadro era hincha de chico.

—¿De qué equipo sos en Argentina?— le soltó el chico del otro lado del teléfono mientras se disponía a participar de una partida de Twitch.

—¿Cómo?— se sorprendió su padre.

—De River, Boca, Independiente ¿o qué?—continuó Benja.

—¿Y por quién quieren que hinche boludo?—le soltó el Kun, todavía anonadado.

—Y… no sé. No quiero que hinches por… ¿Quién te gusta?—insistió.

—¿Quién va a ser pa? ¡Independiente!—respondió finalmente el goleador luego de un silencio incómodo.

—Bueno, yo pensé que eras de River…

—¿Qué decís? Mirá, ¿te gusta la perrita? Esta es la perrita negrita de ojos claros— dijo el Kun tratando de desviar el tema de la conversación.

—El abuelo es de River pa—le comentó el papá, mientras se reanudaba el juego.

—Por ahí a vos también te gustaba. Qué se yo— insinuó Benjamín.

—No, yo de chico… De chico me gustaba el Enzo Francescoli ¡El Enzo! En ese momento River tenía un equipazo ¡Qué crack el Enzo! Yo era chiquito y en el barrio, cuando jugaba a la pelota con los pibes, los domingos a las cinco o seis de la tarde pasaban los partidos de River; y cada vez que había un tiro libre me quedaba escuchando porque seguro era gol. ¿Sabés qué número usaba?

—El 11—le devolvió Benja

—¡No! El 9, no seas chamuyero—cerró antes de concentrarse nuevamente en la pantalla y consultar su la nueva carrera era por la corona.

Surgido de las divisiones inferiores del Rojo, el Kun Agüero siempre se identificó con Independiente. Incluso en más de una ocasión realizó donaciones económicas para obras en las divisiones menores o para la creación de una bandera gigante.

Sin embargo, la conversación íntima que mantuvo con su hijo fomenta la hipótesis que sostiene que el actual delantero de los Citizens tiene un pasado con la Banda.

Nacido en la década del ochenta, es llamativo que su ídolo no se relacione a una gloria de la entidad de Avellaneda, ya que el Diablo también tuvo una época de gloria luego de los días dorados de Ricardo Bochini. Lo que dejó claro, es que el Kun sentía una clara admiración hacia el Príncipe.

