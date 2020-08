Un ex futbolista de la Selección le envió un mensaje a Messi para tentarlo con jugar en un club de la Argentina

Pedido de Andújar a Messi para que vaya a Estudiantes





Todo indica que el futuro de Lionel Messi estará en el Manchester City. Tras el sorpresivo anuncio de su salida del Barcelona, el astro rosarino busca un nuevo rumbo en su carrera y las hipótesis planteadas aseguran que habrá un reencuentro con Pep Guardiola y el Kun Agüero en el Reino Unido.

Será extraño ver a la Pulga con una camiseta que no sea la de la Selección o la Blaugrana. En este contexto, Mariano Andújar, con quien compartió el Mundial de Brasil en 2014, reconoció que le envió un mensaje al delantero para tentarlo con la posibilidad de que se sume a Estudiantes. “Le dije si quería venir acá, pero no creo que venga”, advirtió entre risas el arquero del Pincha en una entrevista brindada a TyC Sports, y argumentó: “¿Qué pierdo?”.

Consciente de la realidad compleja que atraviesan los clubes del país, en donde las dificultades económicas atentan contra el deseo de los fanáticos de Leo, Andújar aseguró que “sería una locura”. “Vino Masche y se piensan que vamos a convencer a Messi. La gente delira”, reveló el arquero en relación al furor que causó el arribo de Mascherano al equipo platense (también se vivió una revolución en la ciudad cuando se incorporó Marcos Rojo).

Por lo tanto, cuando analizó el baño de realidad que permite imaginar a Leo en la potencia británica, el arquero sentenció: “Ojalá que disfrute y tenga ganas de hacer lo que tenga que hacer. Si después de los 30 años no disfrutás, no entendimos nada. Si el mejor de la historia no puede disfrutar del lugar donde está, ¿para qué seguir así? La decisión que tome, para mí será perfecta”.

Durante sus días con la camiseta albiceleste tuvo la oportunidad de conocer en profundidad a la leyenda internacional. Por ello, cuando se le consultó sobre la personalidad del Diez, Andújar aclaró que “es un tipo recontra sencillo y accesible”. “Por eso estoy convencido que tiene que disfrutar y pasarla bien. Que vaya donde quiera ir, que sea feliz y disfrute. Competitivo como es, va a elegir un lugar donde pueda meterse otra vez en la pelea grande. Debe haber cuatro o cinco equipos donde pueda ir a buscar eso. Pretendientes no les falta”, agregó.

Finalmente, el arquero también recordó varias anécdotas durante la concentración del equipo de Alejandro Sabella en el país vecino. Una de ellas se remonta a una práctica de penales, donde Leo le decía dónde iba a ejecutar la pena máxima y las pelotas terminaban todas en el ángulo. “Ver lo que puede hacer con la pelota te demuestra que hace otro deporte. Lamentablemente, en la Selección no se pudo lograr algo que merecíamos, pero no le quita el mérito de la clase de jugador que es”, concluyó.

El único antecedente que tiene Messi con Estudiantes se remonta al duelo por la final del Mundial de Clubes cuando el Barcelona se impuso por 2 a 1, luego de un partido de mucha angustia.

Aquel 19 de diciembre de 2009 en el Estadio Sheikh Zayed, de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el combinado que también era liderado por Pachorra Sabella se había adelantado en el marcador a los 37 minutos del primer tiempo gracias al gol de Mauro Boselli.

Sin embargo, el Culé llegó al empate a los 44 minutos del complemento, a través de Pedro; y Messi le dio la victoria a los 5 minutos del segundo tiempo del alargue, con aquel recordado gol de pecho que le dio el título a la entidad catalana.

SEGUÍ LEYENDO

La presión de Bartomeu a Messi: aseguran que está dispuesto a renunciar para que Leo siga en Barcelona

Nacho Scocco habló de las chances que tiene Lionel Messi de volver a Newell’s

Quién es Ferrán Soriano, la pieza clave de la negociación entre Messi y el Manchester City