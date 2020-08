Nacho Scocco habló de las chances que tiene Lionel Messi de volver a Newell’s

Nacho Scocco habla de las chances de Messi de ir a Newell's

La expectativa reina en Rosario desde que se conoció la noticia que causó conmoción en el mundo del fútbol: Lionel Messi se irá del Barcelona. El club que más fichas tiene apostadas en él es el Manchester City, aunque algunos fanáticos de Newell’s sueñan con ver a la Pulga con la camiseta rojinegra en los próximos tiempos. El que habló de esa posibilidad es Ignacio Scocco, en teleconferencia tras la última práctica con la Lepra.

“Es difícil alejarse del tema porque, leas lo que leas, se habla solamente de eso. Hay que ser coherente y conciente al mismo tiempo de que más allá de que es un sueño y todos tenemos la ilusión de que venga algún día, tengo la necesidad de ser sincero en lo que pienso y para mí es algo muy difícil y complicado”, declaró Nacho.

El delantero que acaba de concretar su retorno al Parque Independencia añadió: “Más allá de las ganas y el sueño que tengamos nosotros como hinchas de que venga y se ponga la camiseta de Newell’s realmente lo veo muy lejano y difícil”.

Messi junto a dirigentes de Newell's tras jugar un amistoso con la Selección en el predio de la AFA

A pesar de que el caso Messi fue uno de los temas que más interés generó en la conferencia de Scocco, el delantero de 35 años se refirió a su partida de River tras el vencimiento de su contrato: “No se me hizo difícil porque siempre tuve una buena relación y buenos idas y vueltas en cuanto a conversaciones o situaciones con Gallardo. Le dije desde un principio que mi idea era volver a Newell’s a terminar mi carrera y él lo sabía. Nos encontramos en una situación difícil por estar en medio de una competición y en una pandemia así que fue bastante raro todo. No era la forma en la que me hubiera gustado despedirme de todos mis compañeros, gente, dirigentes y cuerpo técnico porque fueron tres años muy lindos”.

Nacho reveló que le comunicó al Muñeco su determinación de no renovar con el Millonario por teléfono debido a las circunstancias. Jugando en su equipo le tocó marcarle dos goles a Newell’s: uno en el Monumental y otro en el Coloso Marcelo Bielsa. Y también hizo hincapié en las sensaciones que lo invadieron durante esos compromisos.

Nacho Scocco en su última visita oficial al Parque Independencia con la camiseta de River (Fotobaires)

“Tanto el partido en Buenos Aires como en el Parque fueron muy difíciles. Es más, hasta en su momento en el primer partido tomé la decisión de no ir al vestuario antes de jugar para no cruzarme porque realmente se me iba a hacer raro. Pero fue más difícil y complicado realmente pisar la cancha de Newell’s, volver al Coloso sin la camiseta de Newell’s”, contó.

Y cerró: “Sabía que en ese momento me debía a River, a la gente que había confiado en mí y me había dado esa posibilidad. Tenía que hacer lo mejor posible para responderle a ellos, a mis compañeros, al cuerpo técnico y ser lo más profesional posible. La decisión (de volver a Newell’s) la venía pensando desde hace tiempo. Lo tenía pensado desde el momento en que llegué a River”.

