Boca rechazó una oferta millonaria del fútbol árabe por una de sus figuras

¿Boca se desprenderá de uno de sus titulares? La propuesta del fútbol árabe por una de sus figuras (REUTERS/Agustin Marcarian)

“En Boca no hay jugadores intransferibles” fue la frase que mencionó una y otra vez el presidente Jorge Amor Ameal desde que se declaró la pandemia del coronavirus y la estantería económica a nivel mundial tembló. En la Ribera tienen claro que cuidarán el patrimonio de su plantel tanto como que cualquiera de los futbolistas conducidos por Miguel Ángel Russo puede ser negociado. Y en las últimas horas llegó una oferta.

El jugador en cuestión es Carlos Izquierdoz y el club implicado es el Al Shabab de Arabia Saudita. El dato tranquilizador para los hinchas boquenses que aprendieron a apreciar, querer y hasta ovacionar al defensor central que a base de esfuerzo se metió en su corazón, es que la primera propuesta fue rechazada. Lo inquietante para ellos será saber que los árabes pueden volver a la carga por él de un momento a otro.

La oferta por el zaguero central de 31 años fue de 2 millones de dólares, cifra considerada irrisoria por la directiva azul y oro.

La oferta del Al Shabab de Arabia Saudita fue de 2 millones de dólares: la rechazaron (REUTERS/Agustin Marcarian)

A la hora de analizar el monto hay que situarse en varias cuestiones: 1) Izquierdoz acaba de renovar su contrato con Boca hasta fines de 2022 con una mejora en el tope de su dólar; 2) Boca desembolsó casi 10 millones de dólares (incluidos los impuestos) a mediados de 2018 por la ficha del barilochense proveniente del Santos Laguna mexicano; y 3) para Russo no solamente es considerado pieza titular en su esquema sino también uno de los líderes del grupo en el vestuario.

Del lado del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme no hubo contraoferta básicamente porque no barajan la chance de desprenderse de Cali en este mercado. “No tiene cartel de venta”, le aseguraron a Infobae desde un club xeneize no rechazó la propuesta para abrir una mesa de negociaciones o inducir a los saudíes a mejorar los números aunque dejaron entrever que se sentarán a escucharlos siempre y cuando el piso inicial sea mejorado considerablemente.

Boca confirmó hace algunos días la renovación de Carlos Izquierdoz

Izquierdoz hizo una buena diferencia económica cuando fue transferido de Lanús a México en 2014 y no tendría como prioridad desembarcar en el fútbol árabe a esta altura de su carrera. Con Boca sumó dos títulos (Supercopa Argentina 2019 y Superliga 2019/2020) pero tiene una cuenta pendiente que quiere saldar: ganar la Copa Libertadores que se le escapó en Madrid y en las semifinales de la edición pasada.

¿El dato? El entrenador del equipo de Arabia es el portugués Pedro Caixinha, quien lo dirigió en el Santos Laguna y es quien más fuerza hace por llevárselo a la exótica liga. Por el momento no tuvo suerte pero amenaza con quitarle a Boca a uno de sus puntales.

No hay que perder de foco que si bien Russo aclaró que está conforme con la nómina de defensores centrales actual (Izquierdoz, Carlos Zambrano, Lisandro López y los juveniles Gastón Ávila y Renzo Giampaoli, que recién da sus primeros pasos.

