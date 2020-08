Un ex mundialista con la selección argentina arregló con su club una cláusula especial por si Messi decide jugar en Newell’s

Nahuel Guzmán con Lionel Messi en la Selección (@TeamLioneIMessi)

Barcelona vive días de turbulencia tras el lapidario 2-8 ante el Bayern Múnich que dejó al equipo afuera de la Champions League y sin títulos en la temporada. Quique Setién y Eric Abidal abandonaron la institución, Ronald Koeman fue confirmado como el nuevo entrenador y se anuncia una reestructuración profunda. Sin embargo, el tema que más inquieta a la afición es el contrato de Lionel Messi: su vínculo finaliza en junio de 2021. Y las negociaciones detrás de la renovación se encuentran frenadas.

Incluso, en las últimas horas, ante una información de La Gazzetta dello Sport, trascendió que el presidente Bartomeu estaría dispuesto a abrirle la puerta de salida al argentino bajo una condición: que diga públicamente que su deseo es el de cambiar de aire. En la actualidad, la cláusula de salida asciende a 700 millones de euros. Sin embargo, en diciembre ya puede acordar con otro destino, si así lo desea.

“He hablado con Koeman y me ha dicho que Messi es el pilar de su proyecto. Quiere acabar su carrera en el Barcelona, lo ha dicho muchas veces. No hay un fin de ciclo, por que un nuevo ciclo sería sin Messi, y Messi seguirá. Messi está creando una era, la era Messi. Y dentro de la era Messi hay varios ciclos y ahora comienza otro”, buscó disipar los rumores Bartomeu en las últimas horas.

Así, el Inter y el Manchester City aparecen como candidatos a albergar el talento del delantero, de 33 años, si decide abandonar Cataluña. Y en Rosario permanece intacto el sueño de los hinchas de Newell’s de ver a Leo con la casaca del club de sus amores.

La Lepra es un club con una identidad arraigada: tanto es así que son varios los jugadores de dilatada trayectoria que decidieron regresar a la institución siguiendo el sentimiento, como Maxi Rodríguez, Pablo Pérez, Mauro Formica o Ignacio Scocco. Y hay otro, ex compañero de la Pulga en la selección argentina, que incluso acordó una cláusula especial con el actual dueño de su ficha para poder retornar a Newell’s si es que el sueño se transforma en realidad.

El arquero Nahuel Guzmán, de relación cercana con Messi (fue invitado a su casamiento) y parte del plantel argentino en el Mundial de Rusia 2018, renovó contrato con Tigres de México, donde es ídolo, hasta 2023. Pero el guardameta, de 34 años, no se perdonaría perderse tamaño acontecimiento en el club que lo vio nacer, si es que Messi en algún momento decide volver a ponerse la camiseta que lució como niño.

Por eso, según pudo averiguar Infobae, dejó asentado su deseo de volver a Newell’s “aunque sea seis meses o un año a préstamo” si Messi juega en la Lepra antes de la finalización de su vínculo con el elenco de Monterrey. Así se lo hicieron saber a los dirigentes Francisco Culasso y Pedro Aldave, sus agentes, en el momento de la negociación. Por la relación entre las partes, “no hizo falta ponerlo en el contrato, quedó cerrado de palabra”, según contó una fuente de la operación.

“Lo tengo hablado”, había reconocido Guzmán a fines de mayo. “Como dijo Bielsa (antes de un clásico con Rosario Central), me cortaría un dedo”, dijo sobre qué daría para que se cumpla su anhelo de ver a Messi en Newell’s. ¿Si le mando mensajitos? Algo hay. Pero tampoco le quiero hinchar los huevos. A Leo le dije que me avisara con tiempo si se decidía. Todos tienen situaciones particulares, familiares. Imagino también el tema de la exposición... Es muy difícil, pero me encantaría. Creo que él también se quiere sacar las ganas de jugar en Argentina”, dijo entonces en diálogo con TyC Sports.

Mientras, Patón Guzmán es uno de los grandes referentes de Tigres y del fútbol mexicano, al que arribó en 2014 y donde acumula siete títulos. Hoy está reponiéndose de un cuadro de COVID-19, que está cursando con síntomas leves.

