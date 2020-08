Ameal habló del juicio de Boca al Barcelona por Ramos Mingo y polemizó: “Russo es cada día mejor que Gallardo”

Jorge Amor Ameal volvió a hablar después de mucho tiempo y abarcó todos los temas de actualidad que implican a un Boca que acaba de retomar los entrenamientos presenciales y se prepara para afrontar el reinicio de la Copa Libertadores y el campeonato local (este último certamen, todavía sin fecha).

Argumentó que el fuego cruzado entre Jorge Bermúdez y Carlos Tevez fue fruto de las pasiones que genera Boca y que fue fogoneado por la prensa; adelantó que Edwin Cardona está muy cerca de llegar pero recién lo anunciarán cuando todo esté confirmado y aseguró que su relación con Independiente y la familia Moyano es excelente pese a las idas y vueltas por las posibles transferencias de jugadores entre los clubes.

Entre lo más destacado, hizo hincapié en el juicio que el club mantiene con el Barcelona por el pase de un juvenil que se incorporó a la institución catalana en los últimos meses y además antepuso la figura de Miguel Ángel Russo a la de Marcelo Gallardo cuando fue consultado en el programa radial Fútbol 910 de Radio La Red.

Ameal ponderó la figura de Miguel Russo ante la de Gallardo

Las frases más destacadas de Ameal:

· “No hay ningun duda de que Russo es cada día mejor que Gallardo. Los vinos se añejan o se pican. Russo se añeja a cada minuto. Es un fenómeno realmente”

· "Boca no arruga con jugar el superclásico con River pero no quiere privilegiar lo comercial a lo deportivo. Si nos toca jugar, no tenemos ningún problema. Pero esto es por querer tener un partido para tener mayor rating y que lo vea todo el mundo. Queremos que sean respetados todos los clásicos. No hubo un solo equipo que dijera que quería que se jugaran"

· “Con D’Onofrio tengo una excelente relación y hablamos prácticamente todas las semanas. Vemos todo lo que pasa en el fútbol nacional e internacional. ¿Si le prestaría la cancha de Boca para que haga de local River ahí? Creo que lo tienen solucionado al tema con Vélez o Independiente. Se la alquilaríamos, pero es entrar en polémica. Una cosa son las relaciones humanas y otra lo deportivo”

· “El Barcelona se ha llevado mal a Santiago Ramos Mingo y lo hemos judicializado. Hay que ver si la Justicia entiende que el jugador le corresponde a ellos, a nosotros o cómo van a resarcir a Boca. No alcanza con los derechos de formación, hoy a través de la patria potestad, le dan un trabajo al padre y se llevan al jugador”

El Barcelona se llevó a Santiago Ramos Mingo y Boca reclama por el jugador (FC Barcelona)

· "¿Boca jugando en Paraguay por la Copa? Todavía no hay nada. La pandemia es en toda Latinoamérica y no sabemos qué va a pasar. Si viajamos a Paraguay y tenemos que hacer cuarentena cuando volvamos, no podríamos ir a Colombiano a la semana siguiente porque nos toca jugar de visitante. Yo hablé con el gobernador de Jujuy para ir a jugar ahí y ahora tienen problemas en Jujuy. Sabemos cuando empieza pero no cuando termina esto"

· “¿Las críticas a Riquelme por las dificultades para fichar? Román cuida mucho al club. Lo que queremos es que la gente se sienta orgullosa primero de jugar en Boca y después de que les podamos cumplir con los pagos. Me parece muy bien. Cada día se acerca más a ser dirigente, cuida la economía del club”

SEGUÍ LEYENDO :

Boca, a un paso de anunciar a su primer refuerzo

Un único condenado y muchas dudas: archivaron la causa por la agresión al micro de Boca en la Superfinal de la Copa Libertadores 2018

Pasó por River y Boca, jugó en la Selección de Bilardo, pero sufrió 18 operaciones y hasta pensó en quitarse la vida: “No nos preparan para el retiro”