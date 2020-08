Los únicos 3 futbolistas con los que Riquelme se comunicó personalmente en este mercado para delinear el plantel de Boca

Román levanta el teléfono solamente cuando se considera vital para una negociación (Matías Arbotto)

Jorge Ameal al gobierno, Juan Román Riquelme al poder. Si bien el actual presidente de Boca certifica cada contratación y salida, es el ídolo el que abarca toda el área futbolística del club. Delega a los otros integrantes del Consejo de Fútbol (Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado) pero se mantiene al tanto de cualquier detalle que tenga que ver con la pelota y repercuta a la entidad azul y oro.

Román se exhibió bastante durante la campaña a fines del año pasado pero luego se llamó a silencio y desapareció de la escena. Desde que fue nombrado vicepresidente segundo, el emblema xeneize apenas se asomó en su palco de la Bombonera durante los partidos del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo que le extirpó la Superliga a River y se estrenó en la actual edición de la Copa Libertadores.

No se saca fotos, no figura en las redes y hasta se mantuvo apartado de muchas de las negociaciones que llevaron a cabo sus laderos. Pero cuando la situación lo ameritó, levantó el teléfono y se hizo escuchar. Fue así que los cortocircuitos con Carlos Tevez dejaron de ser tales ante su comunicación personal. La voz de Román calmó la disputa mediática entre el Apache y Bermúdez, quien lanzó duras críticas al futbolista y lo acusó de ser oportunista político.

Tevez, que en las próximas horas firmará su renovación por un año, extensión excluyente para una directiva que se plantó en ese punto, fue uno de los tres futbolistas a los que Riquelme llamó personalmente. Los otros dos no pertenecen a la institución.

El chileno Mauricio Isla se transformó en la obsesión de Román desde que asumió como dirigente. A principios de año lo llamó por primera vez, cuando al trasandino todavía le quedaba un semestre de contrato con el Fenerbahçe turco. Fue imposible contratarlo en el mercado de enero, pero el vice de Boca fue allanando el terreno para traerlo a mitad de año.

Riquelme hizo todo lo que estaba a su alcance: le ofreció un oneroso salario y lo llamó en varias ocasiones para convencerlo de que jugara por primera vez en Sudamérica (de joven se marchó a Europa y no llegó a debutar en Chile). Pero Isla estiró más de la cuenta su respuesta y todavía especula con su posible fichaje por un club del Viejo Continente. Hoy el Xeneize bajó los brazos por él. Salvo que el defensor de 32 años dé marcha atrás en los próximos días y llame directamente a Román, la posibilidad quedará descartada.

La negociación entre Boca e Independiente por los pases de Silvio Romero e Iván Marcone están candentes. El Xeneize tiene todo arreglado con el delantero del Rojo y los de Avellaneda acordaron los números con el mediocampista azul y oro. Por el momento, no se estrecharon las manos entre los dirigentes de las instituciones.

Según pudo averiguar Infobae, Riquelme no llamó a Marcone como se rumoreó en los últimos días pero sí mantiene contacto con un futbolista que milita en el exterior y podría ser alternativa a Romero en caso de que su compra no se efectúe. Su nombre no trascendió hasta ahora pero sería un jugador con características ofensivas, quedando descartado el defensor colombiano William Tesillo, apuntado para cubrir la salida de Junior Alonso en la última línea.

Quien hace algunos meses reveló que recibió un sondeo de Boca fue Guido Carrillo, que acaba de descender con el Leganés en la liga española. “Que te llame una persona como Riquelme, a quien uno vio jugar de chico y con lo que representa, es diferente. Pero Boca siempre va a generar algo fuerte cualquiera sea el que llame. En mi cabeza siempre está volver a Argentina, sea a Boca o Estudiantes. No le cierro las puertas a nada aunque tengo la idea de seguir en Europa. El fútbol es muy cambiante”, expresó el ex Pincha hace varios meses. ¿Se habrá retomado la comunicación en este mercado?

Los tiempos se acortaron porque la AFA programó el regreso a los entrenamientos de los equipos argentinos para este lunes y la Conmebol confirmó el cronograma de partidos por la Libertadores para mediados de septiembre (Boca tendrá que visitar a Libertad en Paraguay el jueves 17/9). Miguel Ángel Russo quiere contar con todo el plantel lo antes posible y el Consejo comandado por Riquelme pretende cumplirle el deseo.

