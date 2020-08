La razón detrás de los pinchazos de neumáticos que desnaturalizaron el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Lewis Hamilton cruzó la linea con una rueda pinchada





Este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 vivió una de sus ediciones más apasionantes debido a los inesperados contratiempos que sufrieron varios pilotos, incluido Lewis Hamilton ganador de la carrera, quien corrió la última vuelta con un neumático pinchado. Si bien para los aficionados este problema le agregó un condimento interesante al espectáculo, las esuderías se alarmaron porque este desperfecto puede ocasionar dolores de cabeza en un futuro.

La empresa Pirelli, proveedor exclusivo de neumáticos para la categoría, explicó este martes en un comunicado que los problemas se debieron al uso inusualmente prolongado del segundo juego de neumáticos. Hamilton se aferró a la victoria el domingo después de conducir con una rueda en pedazos durante la mayor parte de la última vuelta, mientras que su compañero de equipo de Mercedes, Valtteri Bottas, y Carlos Sainz Jr, de McLaren, también sufrieron pinchazos en una calurosa tarde en Silverstone que vio salir el auto de seguridad dos veces.

En una declaración, la compañía esgrimió que la “razón clave” detrás de los problemas de los neumáticos era “un conjunto de circunstancias de carrera individuales que condujeron a un uso extremadamente largo del segundo juego de neumáticos”.

Lewis Hamilton junto al neumático destruido tras la carrera (Reuters)

“El segundo período del coche de seguridad llevó a casi todos los equipos a anticipar su parada en boxes planificada y, por lo tanto, llevar a cabo una temporada final particularmente larga: alrededor de 40 vueltas, que es más de tres cuartos de la longitud total de la carrera en una de las pistas más exigentes de el calendario “, señaló el fabricante italiano.

“Combinado con el ritmo notablemente mayor de los autos de Fórmula 1 2020 (la pole position fue 1.2 segundos más rápido en comparación con 2019) esto hizo que las vueltas finales del Gran Premio de Gran Bretaña fueran especialmente difíciles (...) El resultado general fueron las condiciones de operación más desafiantes para los neumáticos. Esto llevó a que el neumático delantero izquierdo (que es conocido por trabajar más duro en Silverstone) se sometiera a una tensión máxima después de un número muy alto de vueltas”.

Para la segunda carrera en Silverstone el próximo domingo, que marcará oficialmente el 70 aniversario de la creación del Campeonato del Mundo de F1, Pirelli ya ha confirmado que los tres tipos de neumáticos que se ofrecen serán una muesca más dura que los utilizados en el GP del domingo pasado.

Así se vivió el pinchazo de Lewis Hamilton en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1





“Hasta la última vuelta, todo iba bien”, expuso Hamilton tras la victoria. “Valtteri Bottas -su compañero en Mercedes- estaba tirando fuerte y yo gestionando algo las gomas. Cuando me dijeron que él pinchó, mi neumático parecía que estaba bien. Pero en la recta se desinfló, noté un cambio de forma en el neumático y tenía el corazón en un puño. Ya veía cómo se salía la llanta”, relató.

El seis veces campeón de la Fórmula 1 comentó que por radio le daban una diferencia de 30 segundos con respecto a su inmediato perseguidor, el holandés Max Verstappen (Red Bull), que fue menguando progresivamente. “Pasé de tener 19 a 10 segundos. Me decían 9, 8, 7... así que tenía que pisar el acelerador. Nunca he experimentado nada así en la última vuelta. Casi se me para el corazón”, apuntó.

