El día que jugó desvelado por ver a Boca y la singular comparación sobre el estado de su rodilla: las confesiones de Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro contó anécdotas de su fanatismo por Boca y su ídolo, Martín Palermo

Hace unos días, Juan Martín del Potro dejó en claro que su carrera no está terminada. Más allá que todavía sigue recuperándose de la lesión en su rodilla derecha que le impidió jugar en plena forma física desde hace ya un año, el campeón del US Open 2009 reveló que añora volver al circuito para que sus padres lo vuelvan a ver en una cancha.

“Mi papá y mi mamá no me vieron nunca en vivo en un gran torneo. Con este tema de la lesión de la rodilla y de la vuelta, ésto de mis viejos es algo que a mí no me deja estar tranquilo, no me deja bajar los brazos. Me hace decir ‘yo tengo que volver a jugar’ y tengo que ir con mi mamá y mi papá y decirle a Federer: ‘Roger saludá a mis viejos’”, dijo el tandilense en diálogo con el programa ESPN FC Show que conduce Alejandro Fantino.

En la segunda parte de la extensa entrevista que tuvo como protagonista al ganador de la Copa Davis 2016 con el equipo argentino, Delpo contó varias anécdotas que muestran su pasión por el club del cual es hincha. Fanático de Boca, Juan Martín dio detalles del día que paró su entrenamiento para conocer a su ídolo, Martín Palermo.

“Con Martín y su vida un poco de película, nos identificamos. En el 2008, Martín estaba lesionado de su rodilla y yo hice una nota en la que dije que me encantaría conocerlo. Una mañana, yo estaba entrenando en Palermo y tipo 11, en pleno peloteo, veo un poco para afuera veo a un tipo que viene con muletas y con su mujer. Yo seguí entrenando y veo que se acercaba. Y cuando lo tenía a 10 metros era Martín”, inició el relato del Potro.

“Yo corté el peloteo, corté el entrenamiento y le digo ‘Martín, ¿qué hacés?’ y él me dice ‘qué hacés, Juan. Leí tu nota en el diario que tenías ganas de conocerme y me acerqué a saludarte’. Sabés que fue con su mujer y le dije: ‘No, Martín, dejame abrazarte’ y nos quedamos hablando como tres o cuatro horas y así empezó nuestra amistad. Es loco tener a un ídolo de amigo”, agregó en la charla.

Más allá de su relación cercana con el máximo goleador en la historia del club, del Potro contó una insólita anécdota del día que jugó desvelado por ver al Xeneize en una etapa decisiva de la Copa Libertadores. Fue en 2012, más precisamente el 28 de junio cuando, por la segunda ronda de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada de la ATP, tuvo que enfrentarse al japonés Go Soeda casi sin dormir por alentar a su equipo.

Del Potro jugó un partido de Wimbledon casi desvelado por quedarse a ver a Boca en la final de la Copa Libertadores (REUTERS/Tony O'Brien)

“Lo más loco, que me salió un poco caro, fue que me pelee con toda la organización de Wimbledon porque Boca jugaba la definición de la Libertadores. Y por la diferencia de hora, eran como las 4 o 5 de la mañana en Inglaterra”, recordó el tenista.

“Fui a hablar para que no me pongan a las 11 de la mañana, que me pongan más tarde porque quería ver el partido. Yo fui convencido que los organizadores se iban a levantar a ver a Boca (se ríe). Voy y les dije si me pueden poner en tercer turno. Les dije ‘No hay problema, mandame a la cancha 3’. Me dijeron que no y me fui re caliente”, dijo Delpo.

Aquel día, el partido por una de las primeras instancias en el torneo que se disputa en All England se cruzó con el partido de ida de las finales de la Libertadores que el por entonces equipo dirigido por Julio Falcioni recibió a Corinthians en la Bombonera. Una vez que terminó de cenar, el tandilense se acercó a Franco Davin, su entrenador, para avisarle que iba a hacer la noche previa al duelo con Soeda. “Me voy a dormir ahora así pongo el despertador y duermo un rato”, le comentó Juan Martín a su coach.

“De la ansiedad y los nervios, no podía dormir. Y me levanté. Me vi todo el partido y fui a la entrada en calor, mi entrenador no me hablaba y el primer set jugaba tres cambios más abajo. Me tiraba agua en los cambios de lado para despabilarme”, explicó el ex número 3 del mundo. ¿Cómo terminó la historia? En Buenos Aires, Boca igualó 1-1 ante el conjunto brasileño, mientras que en Gran Bretaña, del Potro pudo vencer al tenista de Japón por 6-2, 6-3, 1-6 y 6-4 en dos horas y siete minutos para clasificar a la tercera ronda del torneo londinense.

Otro de los temas salientes de la charla de del Potro fue cómo está evolucionando su rodilla tras la última operación. Al ser consultado por el día a día, el tandilense fue tajante en su respuesta. “Me hace renegar”, dijo. “Tengo días mejores, días que me siento un señor grande. El otro día me paso que me puse a hablar con la abuela de un amigo y tenemos los mismos síntomas”, expresó en medio de su risa y la de los protagonistas del programa especial.

Una postal de la última operación de del Potro, hace un año

“Hay veces que molesta, típico dolor de rodilla. Cuando subís una escalera o cargas algo de peso. Son dolores a los que les voy a encontrar la vuelta para cerrar y cuando tenga que cerrar como me lo merezco”, agregó.

A pesar que todavía no contempla el retiro, Juan Martín sabe que un día llegará la hora de ponerle un final a su increíble trayectoria. ¿Cómo ve su vida después del tenis? “Lo único que tengo claro es que mi lugar en el mundo es Tandil. Voy a estar ahí cuando cierre esta etapa. Me gusta la política, pero no sé si me metería. A veces es un ambiente injusto y duro. Le estoy agarrando las ganas a estas charlas, pero no tengo el camino definido”.

“Saber qué quiero hacer después de mi carrera es el partido más difícil que me va a tocar jugar”, concluyó Delpo.

