“Cuando perdíamos la gente de Boca apoyaba más y la de River iba menos”, la frase de un extranjero que pasó por ambos clubes

Uno de los futbolistas que componen la extensa lista de los que militaron en Boca y River marcó la diferencia entre la Bombonera y el Monumental, entre el público de uno y otro. Tras sus experiencias a finales de los 80 y principios del 90, el boliviano Milton Melgar tomó la palabra y dio su veredicto.

“¿Similitudes y diferencias? Casi todos dicen la misma respuesta. Cuando tuvimos una mala racha perdiendo en Boca cinco partidos consecutivos, la gente iba más y apoyaba más. Cada partido que perdíamos iba más. En River pasé algo parecido y la gente iba menos, no tiene esa constancia que tiene el hincha de Boca. Para mí hay esa pequeña diferencia”, apuntó el ex mediocampista en diálogo con Planeta 947.

El hombre que formó parte de la selección boliviana en el Mundial de Estados Unidos 94 y que tiene una escuela de fútbol en Santa Cruz de la Sierra hace 18 años, agregó: "Hablando de las canchas no hay ninguna duda que la hinchada que está más cerca es la de Boca. A los hinchas uno los tiene en la espalda, es algo más motivante. En River no sucede lo mismo. Es otra cosa en la Bombonera".

Milton Melgar jugó para Boca desde el 85 al 88

Después de jugar del 85 al 88 en el Xeneize, Melgar fue traspasado directamente al Millonario. A aquella secuencia también hizo referencia: “Fue muy impensado. No lo tenía en los planes pero se dio de una manera muy rápida. Tuve malestar porque Pastoriza no me quería en Boca, no estaba en sus planes y yo estaba haciendo la pretemporada de mala gana. El Negro Rivero, que era mi representante, me dijo que iba a hablar con Menotti (lo conocía por haberlo dirigido en Boca en el 87) para ir a River. Cenamos con el Flaco una noche y arreglamos todo. Al otro día ya estaba en River”.

Hubo una situación que fue clave para que su polémico traspaso pasara bastante desapercibido: “No hubo muchos comentarios de mí porque el problema en Boca era entre Pastoriza y Gatti. Todos estaban distraídos en eso y yo ya estaba entrenando en River”.

SEGUÍ LEYENDO

Fernando Belluschi reveló que pudo haber sido jugador de Boca o Rosario Central

La contundente respuesta de Fantino a los reclamos de Gallardo para que vuelvan las prácticas de fútbol

Los 5 refuerzos a costo cero que podrían llegar a Boca

El interrogante sobre el futuro de Silvio Romero en Independiente: ¿puede recalar en River?