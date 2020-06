El innovador curso que lanzó Racing para sus futbolistas: cómo fue que una jugadora motivó la iniciativa con una simple pregunta

Racing lanzó un curso de videoanálisis para sus futbolistas a partir de la consulta de la jugadora Eugenia Nardone (Paola Lara - Prensa Racing)

El videoanálisis se ha convertido en un aliado estratégico del fútbol. Se trata de una herramienta que permite profundizar en la evaluación de los sistemas tácticos de juego y que, a la vez, da la chance de hacer un estudio pormenorizado de los movimientos del rival y de los propios. Conscientes del valor que tienen estas cuestiones en el fútbol actual, en Racing han lanzado un curso que busca llegar a la mayor cantidad de jugadores del club, tanto en la rama masculina como en la femenina.

La iniciativa surgió a partir de una inquietud puntual de una de las futbolistas de La Academia. Hace algunos meses, Racing firmó una serie de convenios para que las integrantes del equipo femenino pudieran continuar o profundizar sus estudios en diferentes ramas (comunicación, fotografía, idiomas) y, en ese marco, Eugenia Nardone se acercó a los responsables de la iniciativa para preguntarles si era posible conseguirle una beca en alguna institución para hacer un curso de videoanálisis.

A partir de este pedido, los responsables del conjunto femenino se pusieron en contacto con la Secretaría Técnica del club -espacio que encabeza Diego Milito- y decidieron implementar su propio curso de análisis de video, dictado por especialistas propios y dirigido a las jugadoras de Primera División y de Reserva, y a los jugadores de Quinta División, de Cuarta División y de Reserva.

Nardone es defensora y tiene 20 años (Paola Lara - Prensa Racing)

“Esta herramienta de analizar el fútbol a través del video le suma mucho a una jugadora, a un cuerpo técnico o a alguien que quiere entender un poco más. Hoy en día, un equipo que tiene un buen videoanálisis y que puede interpretar bien lo que pasó durante el partido o cómo juega el rival, cómo ataca y cómo defiende, puede sacar ventaja de cara al partido del fin de semana o a la hora de corregir ciertas cosas que no salieron. Saber hacerlo te da un plus, te hace entender el juego y encontrar ciertas mañas que sin el videoanálisis tal vez no las ves”, reflexionó Nardone, que tiene 20 años y se desempeña como defensora, en diálogo con Infobae.

Desde la Secretaría Técnica destacaron los beneficios que traerá este curso a sus futbolistas. “La idea es que puedan analizar y entender mejor el juego. Hay muchas cosas que se dan por sentado que el jugador sabe, pero siempre está bueno que éste sepa analizar porque eso después le va a permitir jugar mejor. Por ejemplo, que sepa por qué se busca al hombre libre o por qué se tiene que dar determinado pase. El primer objetivo que tenemos es tener jugadores más inteligentes”, sostuvo Javier Wainer, Jefe de Scouting de La Academia y encargado de las clases junto a Agustín Anastasi (Scout, responsable de los contenidos de edición).

La cursada comenzará a fines de junio y será a través de una plataforma virtual, con cinco clases de una hora cada una. En la primera se darán principios básicos del fútbol y la segunda se basará en cómo hacer análisis individuales según el esquema, posiciones y cómo hacer un informe individual. El tercer módulo referirá al análisis colectivo, el análisis de las distintas disposiciones tácticas y las estrategias como las presiones, las salidas, las transiciones defensivas-ofensivas y la pelota detenida. La cuarta clase se basará en la parte técnica del video como herramienta de análisis y el último encuentro resumirá todo lo trabajado con el objetivo de ayudar a los alumnos y alumnas en la preparación del trabajo final.

“Las jugadoras hasta hace unos años jugábamos por hobbie porque lo profesional estaba muy lejos para nosotras. Eso te llevaba a jugar para divertirte y nada más, y no interesarte tanto en comprender el juego, saber interpretarlo o entender las distintas estrategias. Ahora cada vez conozco más chicas con las que te podés sentar a hablar de un sistema de juego, de un partido o de determinada estrategia, y eso está muy bueno. Hoy hay muchas jugadoras haciendo el curso de directora técnica y eso es un gran paso que demuestra el potencial que va a tener el fútbol femenino en Argentina de acá a unos años”, comentó Nardone, a quienes todos conocen como “Pichón”.

Las jugadoras de la Primera femenina y de la Reserva de Racing podrán anotarse en el curso

En las clases se utilizarán imágenes variadas, no solo de los partidos de los equipos masculinos y femeninos de Racing. También habrá videos de fútbol de Ascenso y del exterior. “La táctica es universal”, aseguró Wainer, y agregó: “La idea es que todo sea completamente interactivo. Por ejemplo, yo voy a mostrar un gol, voy a pausar y la alumna o el alumno va a tener que decir cuál fue el error táctico que lo desencadenó. El Zoom también permite usar una pizarra y es como pasar al pizarrón, entonces yo voy a dibujar un esquema y ellos van a poder dibujar con cuál lo podrían contrarrestar”.

Desde Racing apuestan a que esta propuesta educativa no solo pueda servir a los y las alumnas para su actualidad como futbolistas, sino que también pueda ser una opción de salida laboral en el futuro. “Si juegan es porque su pasión está en el fútbol y con el videoanálisis pueden tener varias profesiones: pueden ser ayudantes de campo, trabajar en la búsqueda de jugadores o ser periodistas”, explicó Wainer, y resaltó: “El mundo actual es cada vez más complicado y hay que afrontar situaciones cada vez más complejas. Con estos proyectos apuntamos a formar personas y ciudadanos para afrontar esas complicaciones”.

La rosarina Nardone, una de las primeras en enviar su inscripción para la cursada, está ansiosa por poder acceder a estos contenidos educativos con los que tanto deseaba contar.

“Estoy muy agradecida a Racing porque yo solo hice una pregunta, y me respondieron creando un curso. Eso no es algo menor y habla muy bien del club queriendo formar a las jugadoras más allá de su carrera futbolística. Eso es esencial y estoy muy feliz. Intentaré aprovecharlo al máximo y sacarme todas las dudas. Los chicos de la Secretaría Técnica son unos genios, saben mucho y están muy predispuestos a darlo. Va a ser muy llevadero y muy lindo, estoy con muchas ganas de empezar y 100% agradecida a Racing”, finalizó.

