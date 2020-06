No es verdad. Ganamos porque éramos un equipo, sino entonces en el 78´salieron campeones porque tenían a Kempes. Teníamos al número 1 del mundo, pero no ganás un Mundial por tener a un solo jugador. El Barcelona no gana únicamente porque tiene a Messi. La Juventus no triunfa porque tiene a Cristiano Ronaldo. Holanda en el 74’ no ganó el Mundial y tenía a Johan Cruyff. En el Mundial de Italia 90´, Argentina perdió la final y jugó Maradona. No entiendo a algunas personas que dicen esas cosas. No lo conozco, no sé quién es Lavolpe. Son cosas que no se dicen, porque el argentino se siente traicionado y dolido. ¿Jugó algún partido Lavolpe en el Mundial 78´? No jugó ninguno porque el arquero titular fue Ubaldo Fillol y el suplente, Héctor Baley. Él era el tercero…