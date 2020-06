Y siguió: “Un día nos juntamos a jugar al blackjack cartas y yo no sabía que al otro día se iban a juntar de nuevo. Terminamos de comer y me fui a la pieza. Estaba en calzoncillos mirando televisión y me golpean la puerta. Pensé ‘¿quién mierda es?’. Abro y era Messi. Le pregunté que pasaba y me dice 'te estamos esperando para jugar a las cartas. Así como estaba desvestido, me vestí en un segundo. No lo podía creer, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. La verdad que todos se portaron muy bien”.