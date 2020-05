El futbolista sostuvo que el aislamiento le ha dificultado superar este mal momento: “Cuando falleció mi abuela, Vélez jugaba contra Unión en Santa Fe. Yo agarré la camioneta y me fui con mi novia estando mal. Ella me dijo que me iba a hacer bien y que me iba a distraer. Cargamos el mate, nos fuimos, estuvimos con el plantel y eso me hizo bien. Ahora si quiero ir a la casa de un compañero y no tengo permiso es como ser un delincuente. Por la pandemia tenés que estar en tu casa y tratar de moverte lo menos posible, pero yo ya no lo aguanto más, quiero moverme, quiero entrenarme”.