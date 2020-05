En el año 2001, con Oscar Martínez como entrenador, Atlanta armó un plantel con los mejores jugadores de la B metropolitana. Entre los refuerzos que llegaron a aquel “Dream Team del ascenso” (así lo llamaban los periodistas antes de empezar el campeonato) estaba Daniel “el Indio” Bazán Vera, que venía de hacer 19 goles en su segunda etapa en Almirante Brown. Pero el equipo fue un fracaso y terminó siendo la peor campaña de la historia de Atlanta en el ascenso. “Empecé a errar goles abajo del arco, no sé qué me pasaba. Un día estábamos entrenando en el estadio y habían venido los de la barra. Corríamos alrededor de la cancha y ellos no paraban de putearme, sólo a mí. Entonces me harté y les dije: ‘Loco, de a uno hasta que me canse. Me dejan descansar y después seguimos’. Cuando terminó el entrenamiento voy para el vestuario y veo que empiezan a bajar de la tribuna. Me saco la ropa y me entro a bañar con las zapatillas puestas, por si venían, para no patinarme. A los dos minutos siento ¡PLUM! patadón a la puerta y me empiezan a gritar. Yo desnudo y en zapatillas. Empezamos a hablar, la conversación estaba medio picante pero no pasaba nada. Hasta que de repente sale uno y me da un tortazo a mano abierta. Y a mí pegarme un tortazo y una patada en el culo es lo peor que me podés hacer, prefiero que me duermas de una piña. Ni mi viejo me dio un tortazo. Y dije chau, que se pudra. ¿Sabés como cobré? Desnudo, parecía que estaba peleando con el Pulpo Manotas, yo tiraba una piña y volvían diez. Ahí dije ‘no puedo venir más’”.