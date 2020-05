-Sí. Habíamos perdido con Colón, en Santa Fe. Se subió al micro a decirme que iba a tener que empezar a tomar decisiones que no comprometieran la jerarquía del club. Que por qué ponía a tal jugador si sabíamos que no podía jugar. Me pareció desubicado... Ahí le respondí: "Quedate tranquilo. Tomá las decisiones vos. Yo me voy". Y ya no hubo vuelta atrás. No hubo gritos ni nada. Pero ahí mismo renuncié... Aunque al tiempo me llamó Marcelo (Bielsa) y me comentó algo yo debería haber considerado. Pegar el portazo e irme, para él era una decisión equivocada. Que "es mejor trabajar desde adentro para intentar cambiar aquellas cosas que muchas veces no te gustan", me dijo. Y me dejó pensando. Me pareció una opinión acertada.