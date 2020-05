“Qué te pasó hoy que me escribiste a las 9 de la mañana”, le preguntó Leo al Kun. “Me tenía que hacer el test, pa”, respondió Agüero, a lo que Messi retrucó: “Pero pa que me escribiste… Después no me diste más bola”. Rápidamente, el número 10 del City volvió a cuestionarle el contacto tempranero a su amigo. “¿A las 9 de la mañana?... ¿Yo?”. Acto seguido, el futbolista del Barcelona le contestó: “9 o 10 eran, no sé, por ahí. Sí, cuando te iba para hacerte el test”, a lo que el ex delantero de Independiente dijo entre risas: “Y, yo que sé, era para decirte buen día”.