El mediocampista detalló qué fue puntualmente lo que le marcó el Muñeco que él no aplicó en su carrera. “Él lo que más me recalcaba era que no demostraba en los entrenamientos las ganas que tenía de jugar. En algunas charlas me decía que era de los mejores 5 que tuvo en un plantel dirigiendo, pero que a la hora de entrenar no le demostraba. Ahora con los años me doy cuenta que tal vez en Banfield a mí me alcanzaba para entrenar a media máquina y jugar los domingos y rendir. En River fue un paso muy rápido el que di y me cayó la ficha, ahora que lo ves de afuera decís cómo no aproveché la oportunidad”.