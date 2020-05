Al menos a nivel comunicacional, la conmemoración de esta fecha se trata de un paso adelante en materia de políticas de género, orientaciones e identidades hacia adentro de los clubes. Durante muchos años las instituciones deportivas se han erigido como espacios mayormente ligados a lo masculino que muchas veces se han caracterizado por sus conductas machistas. No sorprende que, hasta la fecha, no haya jugadores de fútbol profesionales abiertamente homosexuales, debido a que cualquier orientación diferente a la heteronorma (la heterosexualidad pensada como la norma social) sigue siendo tabú y estigmatizada. Esta es una discriminación que no se da, por ejemplo, en el fútbol femenino. En el caso de las personas trans, tampoco son plenamente incluidas y deben atravesar diversos obstáculos para poder ser parte de las instituciones.