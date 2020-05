Sin embargo, Silvia Di Segni, psiquiatra, miembro de APSA y autora de Sexualidades. Tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes, no se trata de personas con padecimientos psíquicos, sino de “personas que se escudan con fines defensivos judiciales detrás de algo que de ninguna manera puede ser considerado como patología”. “La fobia es un miedo inmotivado y en estos casos no se habla de eso. Se habla de odio y de ataques a personas. Si se usa el término fobia se le está dando la ventaja a la persona de considerarla inconscientemente enferma o con algún padecimiento y eso no es así. Hay un odio claro y consciente en los ataques”, explicó.