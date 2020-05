“La idea es la siguiente. Para volver a entrenar va a haber un día y una hora, que será cuando los especialistas digan que con ese tipo de protocolo los jugadores no tendrán problemas. Algunos piensan que porque son jóvenes no se contagian una enfermedad, o que no mueren; pero tienen familia. Hay muchos que vuelven y están con personas mayores. Es difícil. Nuestra posición es de volver, pero cuando digan los especialistas y tengamos los protocolos necesarios. ¿Vamos a hacer testeos cuando no tenemos para hacer en barrios carenciados?. creo que tenemos que tener un orden”, explicó el dirigente, que se mostró en una línea similar a la de Lammens o Nicolás Russo, directivo de Lanús y con peso dentro de AFA.