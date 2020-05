Fernández, entonces, hizo su descargo: “Quiero mirarlos a los hinchas de San Lorenzo y decirles que lo quiero mucho; dije que la alegría fue porque le ganamos a un grande. Marcelo Tinelli me llamó, me reía porque él sabe la historia. Efectivamente, la alegría de la Libertadores fue inmensa, la alegría de ganar el primer campeonato Metropolitano, en cancha de Ferro contra Temperley, con gol de Olguín; campeones por primera vez, fue una alegría inmensa. El tema de San Lorenzo lo viví como algo especial. Lo tengo a Matías Lammens que se me ofende porque dije esto. En ese partido, el que perdía, descendía. Y nosotros fuimos de punto. Toda la semana escuchando que Argentinos estaba condenado... Fui a la cancha de Ferro, creo que era el único hincha de Argentinos en esa cancha. Debe haber habido otros que estoicamente soportamos en silencio, no pudimos gritar el gol, festejar el penal que atajó Alles, por eso lo viví de manera especial...”.