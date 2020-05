Orestes fue todo eso, pero desde hace tres décadas abrazó la dirección técnica desde su ángulo particular, aunque su currículum más allá del fútbol, de alguna manera, lo condiciona en una entrevista de trabajo. Y también en cuanto a la mirada del medio. “No me arrepiento de nada de lo que hice, sé que hay cosas que no puedo manejar. Soy una criatura de los medios, tengo un pasado al que le van a encontrar historias graciosas. No reniego de mi vida, no me convierte en un personaje feo, en tal caso exótico. En el fútbol, cuando sos demasiado criatura de los medios, da para cualquier cosa. El que me conoció con Perón, o el que me vio entrar a la Casa Blanca saludando a Ronald Reagan... Cada cual cuenta lo suyo. Por ahí dicen: 'Este Orestes, ¡qué divertido que era! El personaje ese no lo podés dominar, salvo que tengas un trabajo estable. De haber seguido en All Boys, hubiera concentrado la atención en el fútbol”, asegura Orestes, en diálogo con Infobae .