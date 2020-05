-Hace 30 años que vengo pidiendo que se formen subcomisiones de fútbol en los clubes. De tres o cuatro ex jugadores importantes para que asesoren únicamente en las condiciones de un posible refuerzo cuando el técnico lo pida. Nada más. Son los que le dirían al técnico este futbolista sí o no. Pero que no se metan en otros temas institucionales como pasa en Boca que abarcan todo. Opinan y manejan todos los temas. Cada cual debería estar en lo suyo. Por ejemplo, mi cabeza siempre estuvo limpia. Únicamente pensaba en meter los goles y lo hice a la perfección. Eso no quiere decir que no tenga condiciones para asesorar. Es más, hubo dirigentes que me dijeron: ‘Quiero traer este jugador para que vos estés conforme’. Yo les respondía: ‘Ustedes me tienen que preguntar a mí sí me gusta o no el jugador, nada más’. Esa es toda mi opinión. No me podía meter en contra de los mismos colegas que buscaban llegar un poco más lejos…