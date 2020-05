-Jurídicamente este tema es muy interesante. En estos momentos de pandemia puede verse una serie en Netflix sobre los orígenes del fútbol. Todos sabemos que el fútbol tiene origen inglés. También sabemos que en el derecho inglés existe una doble perspectiva del concepto de ‘’rule of law’: un concepto ligado a lo formal, a lo escrito y, otro, sustancial que está vinculado a los principios y valores. Justamente, las normas que se aplican a la situación del caso, hablan de que el Comité Ejecutivo de la AFA tiene que atender a la legalidad y la legitimidad. No es una repetición de conceptos superflua. Lo que nos está diciendo el legislador que redactó el Estatuto de la AFA es que los órganos que conducen la institución tienen que basar sus decisiones en lo formal y en lo sustancial. El deporte, como juego de competencia tiene principios, ideas fuerza, que guían la interpretación de los estatutos, reglamentos e inclusive a las reglas del juego. No en vano durante mucho tiempo la board discutió si el VAR desnaturalizaba el juego. Pues bien, lo que advierto es que la decisión del Comité Ejecutivo es arbitraria. Como dice la doctrina jurídica, no es una derivación razonada del derecho vigente. Y no lo es porque no condice con los principios de razonabilidad, igualdad de trato, igualdad de armas. Nadie participaría de una competencia donde las reglas de promoción se imponen a posteriori del juego. Es inherente al sistema de reglas la previsibilidad. En este caso, la AFA -so pretexto de la fuerza mayor- quiere imponer retroactivamente las reglas de promoción en el ascenso. Eso no lo puede hacer.