Diplomático como se lo conoce, Tabárez aceptó la “evaluación” del húngaro en Casa Amarilla y el centrodelantero agradeció su hospitalidad: “Fue muy amable. Espero no defraudar a nadie”. No es que no haya defraudado por méritos propios, más bien no defraudó porque nadie puso muchas fichas en él y quedó relegado rápidamente dentro de una plantilla que contaba con fichas ofensivas como Carlos Tevez, el Chelo Delgado, Guillermo Barros Schelotto, Bracamonte, Sosa y Estévez.