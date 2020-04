La admiración entre ambos fue mutua. Drogba se quedó maravillado con la habilidad del Keko y el joven atacante de la Banda no podía creer que una leyenda de la talla del marfileño celebre el título conseguido por el prometedor conjunto del Millonario. “Franco (Di Santo) me dio la camiseta al otro día y seguí hablando con él por mensaje. Después me contó que Drogba la tenía en el vestuario y que, cada tanto, la agarraba para ponerse a cantar canciones de River que se le habían pegado”, concluyó.