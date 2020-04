Hristo, que se describió como un futbolista rebelde, de carácter fuerte, ganador, que no se rendía y siempre tenía la cabeza alta, y que ha hecho barbaridades en el fútbol, confirmó que está enemistado con Diego Armando Maradona: “Perdí un gran amigo, bah, él lo perdió. No sé si es consciente de los amigos que tiene cerca de él. Cuando tienes una amistad tan grande y se rompe de esta manera te duele y te salen lágrimas, piensas ‘coño, ¿qué he hecho para que pase esto?’. Me quedo con el recuerdo de cuando fui a su casa, los Mundiales, su homenaje en Buenos Aires en 2001. Me quedo con las cosas positivas. No es correcto criticar y decir cosas que no corresponden”.