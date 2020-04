De todas maneras, el enlace mostró respeto por el Mellizo: “Nunca tuve la oportunidad de hablar con Guillermo, ni siquiera me queda rencor. Cuando salí del club sabía que se iba a ir él también; por medio de Valdecantos (el preparador físico) le mandé un mensaje. Le di las gracias por haberme llevado y por vivir esa experiencia en Boca. Con él aprendí, uno se lleva el sinsabor de no haber estado en el partido más importante. Pero no se lo pregunté. No tengo nada contra él, es una gran persona. Me ha ayudado a madurar en mi carrera”.