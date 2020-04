En septiembre de 2019, Enrique denunció que Diego lo había bloqueado en el teléfono. “Le pueden manejar el celular, pero no la vida”, señaló a parte de su entorno. “Maradona es mi papá, mamá, hermanos, mis hijos, y yo no digo esto para quedar bien porque se lo dije un montón de veces”, describió entonces, cuando el ex capitán de la Selección comenzaba su aventura como técnico de Gimnasia.