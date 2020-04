“Leo me escribió porque vio que salí por todos lados que tiré joystick. Me dijo: ‘¿Qué hacés papi? ¿te calentaste?’. Sí, sí, le digo. Y me hizo reír, porque me dijo: ‘Volviste a la calentura del Sub 20’. Porque nosotros en el Sub 20 jugábamos, en el 2005, imaginate. Creo que jugábamos al PES”, señaló.