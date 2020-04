Al mismo tiempo que jugaba, se iba comiendo su alfajor de limón y uno de los fanáticos se lo reprochó: “Diegote me pone dejate de comer alfajores que Guardiola te va a retar”, leyó entre los comentarios de los más de 17 mil usuarios que lo estaban viendo en vivo. “No pasa nada. Mañana entreno. Nosotros tenemos el poder ese, por ahí ustedes quizás no, pero nosotros tenemos ese poder que si comemos y entrenamos dos o tres días lo perdemos al toque. Obviamente cuando deje de jugar al fútbol tendré que controlarme un poquito. Es una ventaja que ahora puedo hacer, pero después ya no lo voy a poder hacer más. Mañana tengo entrenamiento con el equipo. No pasa nada, es un poquito de alfajor”.