El correntino de 33 años contó también dónde guarda la medalla dorada y con qué frecuencia la vuelve a ver: “Me pasa lo contrario a los atletas que la tienen en su mesita de luz o a simple vista en la casa. Yo evito verla. No la saco salvo que venga algún amigo o pariente del exterior. La veo una vez por año. Nos ha costado tanto que cada vez que la vemos nos emociona muchísimo. Así que tratamos de que esté bien guardada”. Y agregó: “No tengo una gran relación con la medalla de metal en sí, pero cuando uno flaquea o está medio bajón me aferro a lo conseguido y me pongo a pensar lo que logré en mi vida. Eso me retoma la confianza pero sin ir a ver la medalla. Prefiero recordarlo a ir a verlo”.