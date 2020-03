El propio Leclerc le respondió a su colega. A corto plazo ambos protagonizarán el futuro gran duelo en la F-1: “Creo que es un broma, para ser sincero. No tiene ni idea. No está en el equipo. Sabemos exactamente lo que estamos haciendo. No sé por qué habla. No sabe nada de nosotros”. En tanto que Mattia Binotto, director de la escuadra italiana, esgrimió que la falta de potencia en el coche de Leclerc fue porque se había puesto un impulsor viejo y por ende, deficiente…