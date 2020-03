Así como en la serie sudamericana hubo pequeñas muestras, en otras partes del mundo las precauciones se hicieron mucho más visibles, en especial en Italia y en Japón. En Cagliari, el equipo italiano recibe a Corea del Sur y el Ministerio de Salud del país europeo ya había tomado la determinación de que se realizaría a puertas cerradas, o sea, sin público. Una decisión que luego extendería a todo el territorio nacional. Ayer, cuando se realizó el sorteo de la serie, se avanzó aún más en las precauciones. Si bien no hubo barbijos, tanto los integrantes de los equipos como los asistentes de la prensa estuvieron alejados. Los periodistas se sentaron a una distancia no menor a 3 metros entre ellos y no pudieron acercarse a los jugadores, después de realizado el sorteo. Sin público y con el único aliento de su cuerpo técnico y compañeros, la serie se desarrolla con la normalidad que la amenaza lo permite.