-¿Seguís pensando que a "papá boludo, hijo boludo"?

-Absolutamente. Yo adelante de mi hijo no me voy a poner a insultar. Y no voy a permitir que él le falte el respeto a alguien. Pero esa vez, en Lanús, había un pibe que no paraba de decirme cosas delante del papá. Entonces tiré la frase. Es una ecuación simple pero casi todo el mundo me dice que es verdad. Yo siempre cuento lo mismo y mis hijos me cargan. Una sola vez mi papá me pegó un voleo en culo, como a los 14 años. Y mi mamá me pegó una vez con una chancleta, una vez que le pegué a mi hermana. Ni me gritaban. Igual yo les tenía un respeto sublime. Estoy convencido de que los valores te los dan en tu casa.