El atacante no estuvo presente en la gala, pero se mostró honrado por el reconocimiento en un video que fue exhibido en la gala del llamado “Oscar del deporte” desarrollada en el teatro Verti Music Hall: “Pido perdón por no haber podido estar presente. Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo”.