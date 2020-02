El futbolista surgido de Vélez, con pasado en el Porto de Portugal, Atlético de Mineiro de Brasil y en el Valencia de España, es número puesto para defender la camiseta Argentina durante las Eliminatorias Sudamericanas que comenzarán en la próxima y en la Copa América de este año. “A mí no me llamó nadie. No tenemos contacto. Obviamente todo el mundo River me escribe. Yo contesto al que puedo, porque te escribe mucha gente. Pero no contesto a nadie porque tengo que esperar a ver qué pasa con el tiempo. No puedo hablar porque Nico está jugando. Hay que respetar al City. Esto es un deseo de los hinchas y de Nico. Pero los dirigentes no se movieron”, reconoció Sendoa.