“Nuestro presidente Dou Clark está con el equipo y se ha reunido con el presidente de Bádminton Pan AM y los organizadores del torneo. Les ha informado que no cedemos ante los matones y que obviamente NO nos retiraremos y NO jugaremos como M**lvinas”, advirtieron en el comunicado. “Argentina está presionando a Brasil para que cancele el torneo si no cedemos ante sus demandas”, agregaron.