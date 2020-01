Las 84 Horas de Nürburgring (1969). “Como Fiat decidió que no iba a poner un equipo oficial nosotros con Luca fuimos igual. A esa altura ya éramos grandes amigos. No nos podíamos perder esa aventura. Corrimos con nuestro querido auto de calle, el Fiat 125 Special. No teníamos gomas slick (lisas de competición) como los coches de los equipos más importantes. Como nuestras gomas tenían surcos porque eran neumáticos comunes, al ser tan largo Nürburgring (en ese momento 28,3 kilómetros), había una parte que podía llover y en otra no. En la parte que estaba mojada yo podía pasar autos de forma fácil, pero no en piso seco. Terminamos novenos en la clasificación general y para hacerlo con un coche de calle pienso que fue muy bueno. Era la primera vez que iba y fue muy lindo. Me pareció muy divertido y pintoresco. Había que manejar bien la caja y moverse bastante; de todos modos con nuestro auto no podíamos ambicionar mucho. Hubo que cuidar bastante las gomas y frenos. Con ese mismo coche volvimos manejando a Italia. Y también destaco lo que hicieron los Torino con un trabajo buenísimo y muy importante para la industria argentina”.