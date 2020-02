La reunión casual fue después del Mundial de Rusia y el campeón del mundo en México 86 no quiso dejar pasar la oportunidad de saludar a Beccacece, felicitarlo por el buen juego que había conseguido con Defensa y Justicia en el pasado y preguntarle por los acontecimientos en junio de 2018: “Le dije que me explicara qué había pasado y que no me diera vueltas porque yo ya sabía lo que pasó adentro. Vos eras el ayudante, ¿por qué hicieron esto y esto, y no esto y esto? ¿Por qué la selección argentina no jugó como Defensa y Justicia? Porque si lo hizo jugar bien a Defensa, con los mejores del mundo...”.