“Mi hermano era de Boca”, contó Pagani, y agregó: “Nunca supe de qué cuadro era hincha mi viejo, nunca le pregunté”. Fue en ese momento cuando su alocución se tornó algo más reflexiva: “Quiero confesar que me hubiera gustado ser hincha de Boca por el pueblo, por el público, pero no lo pude ser. No soy de nadie, no me interesa nada. Soy simpatizante de Almagro porque vivo en ese barrio”.