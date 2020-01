También pudo dejar asentada su filosofía del fútbol en varias entrevistas: “En la actualidad no hay DT revolucionarios. Los clubes grandes quieren cambiar de DT constantemente y eso no sirve. Hay muy pocos entrenadores de relieve y de peso para manejarse en un club grande, y la verdad está en las divisiones inferiores”, “Hoy los técnicos no dejan opinar a sus jugadores y muchas veces hay que dejarlos decir lo que sienten porque así ayudan a mejorar al equipo. Con el pizarrón podés marcar algunas cosas y dar algunas indicaciones, pero no te sirve para ganar los partidos”, o “La Argentina tiene grandes jugadores. Y encima está Messi. Los que juegan en la Selección son los mejores porque están hechos en el fútbol internacional”, así como reconoció los cambios a lo largo de su carrera como futbolista: “Al principio de mi carrera era el culpable hasta de una pifiada de (Pedro) Dellacha. Después, cuando me consolidé como goleador, cualquier error mío se lo adjudicaban a otro. Así es el público”.