Pero De Bruno tiene más anécdotas: “Luego de ese partido me pidió que el lunes lo pasara a buscar para ir con mi auto desde Rosario hasta Córdoba. El domingo a la noche salí con mis amigos y volví tarde a la casa de mis suegros donde vivíamos con mi esposa. Cuando llegué, tenía la ropa mía tirada en la calle. Mi mujer me dijo de todo y ni entré, entonces me fui a dar vueltas, haciendo tiempo hasta ir a buscar a Pastoriza. Me había dicho que era en la calle Juan José Paso, pero la dirección exacta y el número de teléfono estaban en lo de mi suegra… Anduve dos horas por esa calle tocando bocina a ver si aparecía (risas). En una esquina lo vi, parado con sobretodo y cara de pocos amigos. Subió y me dijo de todo. Arrancamos por la ruta y cuando el sol pegaba en la cara, comencé a sentir el efecto de no haber pegado un ojo en toda la noche y me empecé a dormir. En un momento se me fue el volante para el costado. Me puteó de arriba abajo y me decía que iba a hablar con mi representante para que me manden de vuelta. Agarró el volante y prendió un cigarrillo. Lo empecé a mirar y me dijo: ‘No me digas que encima fumás. Bueno, tomá’. Me dio uno y fui hasta Córdoba, sentado al lado del técnico al que recién conocía, durmiendo en el asiento de al lado”