“Extravagante y talentoso. Tira caños y patadas. Llegó a primera de Central en el año 1995, fue campeón de la Conmebol y se dio el gusto de pisar ese césped. El día que me enteré que debutaba en primera me puse muy contento y sentí que era un acto de justicia. Desde mi percepción nunca dejó de ser un niño que busca a su padre y llamaba la atención para que aparezca de una vez por todas y le tire los brazos. Ayer nos enteramos que la policía, que no ve las historias detrás de los humanos ni le interesa entenderlas, lo mató a golpes en República Dominicana donde se había instalado y estaba laburando desde el fútbol. Te vamos a recordar José”, puso Lutman en su Facebook.