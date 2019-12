“Nos decían que teníamos que darle la posibilidad a todos y nosotras decíamos que no, que no lo tomen a mal, pero que los niños no podían participar hasta que las niñas no se fortalecieran. Era un trabajo en barrios complejos, donde no desembarcaba ningún deporte para las niñas. El fútbol estaba muy presente, pero solo para los varones. Para las niñas no había ninguna alternativa para hacer deporte y el hockey ha sido muy valioso en que las mujeres encuentren un lugar donde ser deportistas”, señaló Arrondo, quien considera que “es una urgencia” que las mujeres se metan en las canchas.