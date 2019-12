Tras la lesión, a fines de julio, el chico estuvo dos meses sin pisar y recién hace poco empezó a trotar y hacer algo de impacto. Falta para su regreso, aunque él no tiene apuro. Apunta a volver recién en febrero, en las copas del mundo que se disputarán en Europa. “Por suerte no me exigen competir en los seis aparatos, entonces sólo lo haré en aquellos que no impliquen un riesgo para el pie. Iré buscando ritmo de competencia para luego sí, en mayo, estar listo para el Panamericano, que entregará las dos últimas dos plazas para los Juegos Olímpicos 2020”, informa. A los 19, Julián no se presiona por el boleto a Tokio. “Me lo tomo relajado, no me obligo a lograrlo, porque claramente no voy a llevar en mi mejor nivel. Lo intentaré. Pero si no se da, será en el próximo ciclo olímpico. Por edad llegaré mejor al 2024”, cree.